- "Ambasada Statului Israel iși exprima consternarea și dezamagirea cu privire la afirmațiile domnului Ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovați in lagarul de la Auschwitz. Speram, totuși, ca o astfel de asociere a fost facuta…

- CNCD s-a autosesizat in cazul ministrului Daea, dupa declarația despre Auschwitz. Anunțul a fost facut de presedintele CNCD, Asztalos Csaba, pentru Agerpres . „Deocamdata am facut o autosesizare astazi (joi – n.r.) si o sa urmeze o procedura in care-l invitam pe domnul ministru Daea. (…) Nu putem sa…

- Prima reacție a lui Petre Daea dupa ce a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul: „In sufletul meu e multa durere”. Ministrul Agriculturii și-a cerut scuze public dupa gafa comisa in direct la un post de televiziune și susține ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie durerea sufleteasca…

- Mișcarea Romania Impreuna i-a solicitat ministrului Agriculturii demisia dupa o declarație pe care Petre Daea a facut-o in legatura cu pesta porcina. Oficialul a comparat sacrificarea porcilor cu Holocaustul. Mișcarea Romania Impreuna ii solicita ministrului Petre Daea demisia. Reprezentanții partidului…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa demisioneze si sa ceara scuze victimelor Holocaustului, catalogand drept "intolerabila" "comparatia victimelor de la Auschwitz cu incinerarea animalelor". "Astazi, la prima ora, ministrul…

