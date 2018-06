Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera, impunandu-se in finala de la Roland Garros, scor 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens. Site-ul WTA a publicat o lista cu reacțiile aparute in presa internaționala și pe social media dupa victoria Simonei Halep, dar a cazut intr-o…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera, impunandu-se in finala de la Roland Garros, scor 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens. Pam Shriver, fosta jucatoare de tenis, l-a felicitat pe Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, pentru succesul obținut de jucatoarea noastra.…

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat Roland Garros, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Dupa succesul Simonei Halep, Gazeta Sporturilor a lansat site-ul BravoSimo.gsp.ro, unde fanii ii pot lasa mesaje dupa victoria incredibila…

- Meciul carierei pentru Simona Halep a fost ieri in direct la PRO TV! Tenismena a castigat primul Grand Slam din cariera si, dupa ce a fost invinsa de Sharapova (2014) si Ostapenko (2017), Halep aduce anul acesta in Romania trofeul de la Roland Garros, dupa ce a castigat in fata lui Sloane Stephens.

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat Roland Garros, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Dupa succesul cu Stephens, Simona a intrat in istorie. Halep a devenit doar a șasea jucatoarea din istorie care caștigat Roland Garros atat…

- Presa internaționala vuiește dupa succesul Simonei Halep de la Roland Garros, prin care jucatoarea noastra a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. Cum arata titlurile din presa internaționala: Site-ul WTA: "Halep ridica primul trofeu de Grand Slam la Roland Garros" L'Equipe: "Consacrarea"…

- Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan, spune ca și Romania are meritele ei in triumful senzațional al Simonei Halep de la Roland Garros, unde a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. "Ce facem noi cu ea? Nu știu daca e neaparat a noastra. Poate fi și a noastra, dar n-am…

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat pentru prima data un turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. "In primul rand vreau sa le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, au fost minunați. In ultimul game am simțit ca nu mai pot respira.…