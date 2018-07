Stiri pe aceeasi tema

- Detalii tulburEtoare ies la suprafa:E, in cazul teribilului accident din SlEtioara, in urma cEruia un bErbat "i o femeie au murit. Adriana, femeia moartE, a lEsat in urmE trei copii fErE mamE "i durere nemErginitE in familie.

- De azi noapte curg mesajele de condoleanțe pe paginile de Facebook ale lui Denis Predoiu, și Robert Branescu, tinerii care au pierit in accidentul petrecut miercuri seara la Schitu Golești. „Denis, nepotul meu, Dumnezeu sa te odihneasca”, a scris Petrica Florea, pe pagina de facebook a lui Denis…

- Dan Negru a scris un mesaj dur pe Facebook, legat de accidentul din Ungaria in care și-au pierdut viața 9 romani. Prezentatorul tv a vorbit despre situația din țara noastra și despre faptul ca la noi nu exista urmari. El a dat exemplul unei tragedii din Statele Unite ale Americii, care a dus la anumite…

- La doua zile de la tragedia produsa la iesire din localitatea salajeana Jibou, rudele și prietenii victimelor sunt in continuare in stare de șoc. In timpul pregatirilor pentru inmormantarea celor patru ingeri, apropiații lor izbucnesc in lacrimi. Uitandu-se pe profilul de Facebook al Madalinei Parja,…

- Familia saxofonistului aradean, Adrian Creciunescu trece prin momente extrem de grele. Fetița lor cea mica este in moarte cerebrala. Anunțul trist a venit din partea unui apropiat al familiei, dupa ce inițial s-a spus ca fiica artistului ar fi incetat din viața. In urma cu aproape doua luni, pe 13…

- CHIȘINAU, 29 apr — Sputnik. Colegii deplâng moartea lui Visarion Oprea, inspector principal in cadrul Direcției generale securitate publica, care și-a pierdut viața într-un groaznic accident de circulație. "Cuvintele nu își mai au rostul, orice am spune nu…

- Prezentatoarea Iulia Zgripcea, de la TVR, este din nou insarcinata. Vedeta mai are baieți gemeni. Iulia Zgripcea, care s-a casatorit de curand cu Andrei Barbulescu , este una dintre vedetele de la postul național de televiziune. Prezentatoarea de televiziune este din nou insarcinata. Vedeta de la TVR…

- Andreea Marin este din nou victima unei fraude informatice, dupa ce persoane necunoscute i-au clonat contul de Facebook si incearca sa stranga donatii in numele ei, pentru asa-zise cauze nobile. Andreea Marin, marturisiri CUTREMURATOARE. "M-am dezis de Dumnezeu!" Vedeta a fost atentionata…