Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea termica a cladirilor poate reduce factura la incalzire chiar si cu 40%, insa proiectantii cladirilor si nici institutiile care dau avize nu pun suficient accent pe aceste lucruri, se arata intr-un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta, potrivit Agerpres. "Izolarea corespunzatoare…

- Asociatii profesionale si patronale din domeniul eficientei energetice a cladirilor propun majoritatii guvernamentale care se creeaza in aceste zile si care discuta programul de guvernare alocarea prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a sumei de 4 miliarde de euro pentru eficienta…

- Aproximativ 500 de blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București se afla in procedura de expertizare și proiectare tehnica. Procedura, extrem de importanta in condițiile in care majoritatea imobilelor vizate au cel puțin 30 de ani vechime, este neaparat necesara pentru ca dosarele…

- Doua loturi de blocuri cu un total de 203 apartamente, situate pe Bulevardul Revoluției 1989 / Calea Moților din municipiul Alba Iulia, vor fi modernizate și reabilitate printr-o investiție de peste 8,2 milioane de lei. Primaria Alba Iulia a lansat in data de 3 noiembrie o noua licitație pentru creșterea…

- Ziarul Unirea Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea termica a unor cladiri din Alba Iulia: Licitația , lansata in SEAP Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea termica a unor cladiri din Alba Iulia: Licitația , lansata in SEAP Primaria Alba lulia, a lansat recent…

- Proiectul de 278 de milioane de euro, de reabilitare a rețelei de termoficare din București, a ajuns pe masa Guvernului. In ultima ședința a fost adoptat un memorandum legat de finanțarea a planului in cadrul Proiectului Operațional Structura Mare (POIM). Conform actului guvernamental , proiectul „Reabilitarea…

- Intensificarea utilizarii ingrasamintelor pe baza de azot conduc la cresterea emisiilor globale de protoxid de azot (N2O), un gaz cu efect de sera mai putin cunoscut, complicand eforturile de limitare a schimbarilor climatice, au concluzionat oamenii de stiinta intr-un studiu citat de Reuters. Majoritatea…