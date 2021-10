Reabilitarea termică a sediului Poliției Târgu Jiu costă 15,8 milioane de lei Un buget de peste 15,8 milioane de lei va fi la dispoziția constructorului pentru reabilitarea termoenergetica a sediului Poliției Municipale. Este vorba de lucrari care au ca obiectiv imbunatațirea izolației termice a anvelopei sediului Poliției Municipiului Targu Jiu, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Licitația pentru incredințarea contractului este programata pentru data de 20 octombrie. „Investitia cuprinde Executia lucrarilor pentru obiectivul de investiții „IMBUNATAȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE A ANVELOPEI SEDIULUI POLIȚIEI MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN CADRUL INSPECTORATULUI… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

