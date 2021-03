Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de blocuri din Buzau au fost reabilitate termic, in ultimii doi ani, ori sunt in plin proces de reabilitare. Primaria pregateste, in acest an, o noua etapa, cu mai multe blocuri care vor fi reabilitate, cu fonduri europene si guvernamentale.

- Craiovenii iși mai pot da acordul pentru reabilitarea termica a blocului in care locuiesc pana pe 15 martie 2021. Tot ce trebuie sa faca este sa mearga la președintele de asociație și sa semneze tabelul pentru acordul de principiu, pus la dispoziție de Primaria Craiova. Doar 113 asociații, din cele…

- Primaria orașului Teiuș a lansat marți, 23 februarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru proiectare si executie lucrari pentru investitia „REABILITARE TERMICA LICEUL TEORETIC TEIUS – CLASELE IX-XII”. Valoarea totala estimata a investiției este de 2.337.312,74,…

- In ultima sedinta extraordinara a Consiliului Local Constanta, a fost votat proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanta" si a cheltuielilor aferente eligibile in valoare de 240.000 lei, precum si a Colegiului National…

- Asociatiile de proprietari din Rovinari nu vor mai fi nevoite sa scoata din buzunar 20% pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor. Contributia lor va fi suportata din bugetul primariei. “In urma unei hotarari de Consiliu Local s-a stabilit...

- Pesediștii bihoreni țin morțiș sa sublinieze hibele administrației publice locale din Oradea. Și il indica pe primarul de Sanmartin la capitolul bune practici in privința reabilitarii blocurilor de locuințe, cu ritm de lucru remarcabil și costuri rezonabile pentru beneficiari.

- Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu…

- Comunicat de presa Comunicat de presa 22 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunța inceperea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe, in cadrul proiectului „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA Lot 2 – Bloc 14A, Bloc 13B, Bloc CF11,…