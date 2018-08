Criticați atat pe internet, cat și in spațiul public din cauza strazilor proaste, edilii din Fetești au conceput un amplu proiect de modernizare a arterelor de circulație. Astfel, pe cele mai importante drumuri ale municipiului muncitorii desfașoara ample lucrari de reparații. Fondurile au fost asigurate de Guvernul Romaniei, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), iar lucrarile s-au desfașurat in doua etape. In momentul de fața, mai trebuie intervenit pe un lot de aproximativ 20 de strazi. Strazi mai bune și mai sigure Strazile din Fetești au fost de nenumarate...