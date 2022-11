Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a atribuit contractul de prestari servicii privind elaborarea documentatiei tehnico economice aferente obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere sistem de irigatii in municipiul Constanta Valoarea contractului este de 430.000 lei fara TVA si a fost castigat de asocierea…

- Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat pentru Agerpres ca exclude varianta unui dopaj voluntar in cazul Simonei Halep, testata pozitiv la substanta Roxadustat.„Departe de mine gandul ca Simona ar putea face asa ceva, mai ales ca a avut o cariera stralucita si…

- Romania incearca sa implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigatii, investitia ridicandu-se la 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigatii de 1.700 de kilometri, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel…

- Constanta dispune in prezent de un sistem de irigatii spatii verzi subdimensionat, degradat si care necesita pe langa reabilitare si o extindere a retelelor existente.Aceasta situatie se va schimba in cel mai scurt timp, pentru ca reabilitarea si extinderea sistemului de irigatii in municipiul Constanta…

- Mitingul de protest care va avea loc duminica in Piata Universitatii va incepe la ora 14.00, potrivit unui comunicat al AUR, manifestantii urmand sa ajunga in jurul orei 16.00 in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. Potrivit informatiilor AUR, incepand cu ora 13:00 vor sosi manifestantii in…

- A fost adoptata Ordonanța de Urgența pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordarii de reduceri ale prețurilor la benzina și motorina și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național…

- Primaria Bacau este acuzata de cațiva președinți de asociații ca a renunțat la consolidarea și reabilitarea unor blocuri, cu finanțare prin PNRR. Programul a inceput oricum cu stangul, in martie 2022, cand asociațiile de locatari au fost anunțate cu intarziere despre procedurile care trebuie indeplinite.…

- Guvernul britanic a emis un set de recomandari valabile pe perioada de doliu național, dar a menționat ca nu impune obligativitatea suspendarii sau amanarii evenimentelor sportive și nici inchiderea localurilor și a spectacolelor. „In semn de respect și in conformitate cu tonul specific doliului național,…