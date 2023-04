Reabilitarea rețelei de termoficare Rahova-Ferentari: nouă probă de presiune Primarul Capitalei, Nicușor Dan, transmite ca marți a fost realizata o noua proba de presiune pe un tronson de 1.200 de metri pe șantierul deschis pentru reabilitarea rețelei de termoficare in zona Rahova-Ferentari. „Am realizat cu succes o noua proba de presiune pe un tronson de 1.200 m pe șantierul deschis pentru reabilitarea rețelei de termoficare in zona Rahova – Ferentari. Astfel, Compania Municipala Energetica Servicii mai face un pas pentru finalizarea lucrarilor la Obiectivului 6 – Magistrala Progresu-Ferentari, cu o lungime totala de 13 km de rețea modernizata”, spune Nicușor Dan, pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

