- Vorbim de mult timp despre un transport public performant și mai bun in Timișoara, dar oamenii se plang in continuare de frecvența cu care circula mijloacele de transport in comun, dar și despre starea lor. Viceprimarul Ruben Lațcau spune ca primaria urmeaza sa desființeze unele benzi auto amenajate…

- Firma care anul trecut a efectuat lucrarile de asfaltare pe splaiul Morilor a trebuit sa refaca lucrarea pe cheltuiala sa. In ultimele zile, mai multi lugojeni au reclamat faptul strada din apropierea pietei, asfaltata anul trecut, a intrat in reparatii. Multi lugojeni s-au grabit sa acuze actuala administratie…

- Proiectul celui mai mare pod al orașului din ultimii 30 de ani intra in linie dreapta. Acesta include și drumul ce leaga strada Garii, Bogdaneștilor și Bulevardul Dambovița. Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat ca saptamana viitoare, in situația in care nu exista contestații, primaria va semna contractul…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a publicat, pe pagina sa de Facebook, statistici care „dau bine” pentru noua administrație a Timișoarei. Astfel, in primele șapte luni ale anului primaria a investit 138 de milioane de lei, dintre care 49 de milioane fonduri europene. „In doar jumatate de an am reușit sa investim…

- Viceprimarul Ruben Lațcau se lauda cu o „execuție bugetara record pe investiții”, in perioada 1 ianuarie – 1 august. Edilul spune ca nu s-a mai investit niciodata atat de mult in oraș și ca administrația USRPLUS a reușit sa cheltuiasca in șase luni cat alții n-au reușit intr-un an. Și asta pe ultimii…

- CARAS-SEVERIN – O doamna medic din Timisoara, Radiana Cita, si-a exprimat nemultumirea pentru cum arata drumurile spre Cheile Nerei, spunand ca in ultimii ani nu a vazut nicio imbunatatire a acestor tronsoane! „Cheile Nerei, perla a Banatului Montan, candidata cu succes la cea mai cautata atracție turistica…

- Viceprimarul Ruben Lațcau ii avertizeaza pe muncitorii care lucreaza pe șantierele Timișoarei ca vor munci și pe vreme rea. S-a terminat cu sistarile, „inclusiv pe iarna”. Nu va fi totuși lume pe șantier cand Administrația Naționala de Meteorologie va decide ca nu se poate lucra. Și vor fi pauze de…

- Reabilitarea cladirilor IML Craiova va fi gata in termenul stabilit prin contract: 12 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, a efectuat, astazi, o vizita pe santierul deschis in urma cu doua luni in curtea Institutului de Medicina…