Reabilitarea diftongului? (IX) O explicatie dilematica Are parte de ea cel ce nu apeleaza la o lucrare de specialitate, ci la serviciile Wikipediei, care ii livreaza definitia la pachet cu o vizibila intrebare: „In fonetica tradiționala, dupa unii autori, diftongul este ansamblul a doua vocale pronunțate in aceeași silaba. Dintre acestea numai una este nucleul silabei, putand fi […] Articolul Reabilitarea diftongului? (IX) apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

