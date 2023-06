Reabilitarea blocurilor din Craiova cu fonduri europene bate pasul pe loc. Constructorul se afla in cea de-a sasea luna de intarziere, iar promisiunea ca la sfarsitul lunii mai lucrarile se reiau in forta nu s-a concretizat. In urma cu trei saptamani, reprezentantii constructorului spuneau: „La blocurile din zona SUCPI am lucrat mai intensiv. Acum suntem intr-un proces de subcontractare a restului de executat cu un alt constructor. Acolo sunt opt blocuri si acestea sunt finalizate in proportie de 90%. Din motive financiare am decalat termenii pe care ni-i planificasem si din acest motiv am apelat…