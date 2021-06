Reabilitarea Bulevardului ”Pardon” a început cu spargerea conductei de apă Lucrarile de dedesubt la Bulevardul ”Pardon” din Campulung au inceput ca la Campulung, adica in a doua zi in care s-a intervenit pentru schimbarea conductei de apa s-a produs și o avarie. A fost simplu: muncitorii au spart țeava! De fapt, a fost vina unui excavator, care a ținut cu tot dinadinsul sa apuce orbește […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

