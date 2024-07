Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța finalizarea unei noi parcari ridicate in locul unor garaje din Lipovei. Este vorba despre cea de pe Intrarea Sunetului, unde sunt 44 de locuri. Cu cele de pe strazile Silistra și Verde, sunt 150 de noi locuri de parcare aparute in cadrul campaniei din zona Calea Lipovei.

- De azi a inceput oficial campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, aceasta urmand sa se incheie pe 8 iunie, la ora 7.00. In aceasta perioada candidații și partidele care ii susțin vor trebui sa respecte o serie de reguli stricte. La nivel local, zece candidati s-au…

- De mai bine de un deceniu, miliardarul australian Clive Palmer a fost forța motrica din spatele planurilor de construire a Titanic II, o replica a vasului care s-a scufundat in 1912 cu peste 2.200 de persoane la bord.

- Partidul Social Democrat, filiala Dej, a depus azi dosarele cu semnaturi de susținere a candidaturilor pentru Consiliul Local al Municipiului Dej și pentru fotoliul de primar al Municipiului Dej. Organizația locala a social-democraților, in frunte cu candidatul PSD pentru fotoliul de primar, Mircea…

- Autoritatile din Constanta au actionat intr un caz de furt si distrugeri la autoturisme, reusind retinerea unui barbat de 39 de ani pentru 24 de ore.Acesta este suspectat ca ar fi comis mai multe infractiuni de furt calificat in forma continuata si distrugere. Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 18…

- In prezent, Comisia Europeana mai evalueaza a treia cerere de plata, de 2 miliarde de euro net, depusa de Romania in cadrul PNRR, inca din decembrie 2023, in condițiile in care autoritațile de la București au cerut 2 luni suplimentare pentru perioada de evaluare a acestei cereri, a declarat Veerle Nuyts,…

- Primaria Timișoara semneaza protocoale cu propriile departamente, pentru a putea sa rezolve mai rapid problema mașinilor care sunt folosite la transportul ilegal de deșeuri. Oficial, parteneriatul semnat cu Poliția Locala și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice TIMPARK…