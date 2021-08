Stiri pe aceeasi tema

- Au fost reabilitate marcaje rutiere pentru pistele de biciclete in zona Trivale. Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a demarat, in data de 02 august, lucrarile de reabilitare a marcajelor pentru pistele de biciclete in municipiul Pitești, pe vechiul traseu, incepand…

- Atelier de creație IconArt – arta tradiționala iconografica: de Sarbatoarea Sfintei Marii, copiii piteștenilor picteaza icoane pe lemn, in Piața Primariei! Primaria Municipiului Pitești organizeaza un atelier de creație – pictura de icoane pe lemn, pentru copii, in perioada 12-14 august, lucrarile rezultate…

- Separatoare de sens pentru o mai mare siguranța in trafic! Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primaria Municipiului Pitesti și Comisia de sistematizare a circulatiei rutiere au decis montarea de separatoare de sens pe strada Calea Craiovei, din capatul scuarului…

- Primaria Municipiului Pitesti anunta ca astazi, 25.06.2021, prin Administratia Domeniului Public, a desființat trecerea de pietoni de pe strada Armand Calinescu din spatele stației de autobuz de la Colegiul „I.C.Bratianu”. Incepand de astazi, conform avizarii Comisiei de circulatie din data de 17.03.2021,…

- Avand in vedere interesul mare al cetațenilor, Primaria Municipiului Pitești informeaza ca Targul Saptamanal ramane inchis pentru inca 30 de zile, potrivit Hotararii de Guvern nr.636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 12 iunie 2021. Conform…

- Circulația pe pasajul Podul Viilor, inchisa duminica pentru 10 ore Primaria Municipiului Pitești anunța ca in ziua de duminica, 30.05.2021, in intervalul orar 08:00-18:00, daca o vor permite condițiile meteo (nu va ploua), circulația pe pasajul suprateran Podul Viilor, care leaga strada Costache Negri…

- Strada Tudor Vladimirescu – in curs de reabilitare Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a inceput lucrarile de reabilitare a strazii Tudor Vladimirescu și a Pasajului Victoriei (zona Autogara Sud – cartier Tudor Vladimirescu). Au fost reabilitate trotuarele (aproximativ…

- In jurul orei 10.00, un echipaj al Poliției Locale Pitești – Activitați Comerciale – a depistat pe strada Gavenii un individ ce statea intins pe calea ferata. A fost indepartat din zona de pericol și, la aproximativ 3 minute, a trecut trenul. Din informațiile obținute la fața locului, N. P., in varsta…