Reabilitare cu bani europeni şi cârpeala oltenească Unele dintre blocurile din cartierul Lapus care se reabiliteaza pe fonduri europene au conductele de apa facute praf. Apa rece curge din conducte direct in subsol. Ca sa nu se inunde subsolurile si sa poata sa-si continue munca, angajatii de la firma care se ocupa de reabilitare s-au vazut nevoiti sa stranga robinetul de la conducta de apa rece care alimenteaza trei blocuri, O13, O14, O15. Cu toate acestea apa se prelinge din conducte, iar muncitorii stau cu galetile in dreptul fisurilor. Cand galetile sunt pline ochi le varsa la canal. Firma care se ocupa de reabilitare a facut solicitari catre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un bloc din Craiova, caldura furnizata de Termo Urban „se revarsa” in subsol. Agentul termic furnizat de operator, pentru incalzirea locuintelor, nu ajunge in caloriferele din apartamentele locatarilor, ci in subsol. Proprietarii spun ca sunt pagubiti de doua ori. O data ca nu primesc caldura in…

- Lucrarile de asfaltare din municipiul Bacau au fost atribuite pe baza unor acorduri cadru, pe doua loturi. Astfel, pentru zona de nord a municipiului a fost contractata firma Conextrust SA, iar pentru zona de sud firma BVA Logistik SRL. „Lucrarile de asfaltari (la general vorbind, deoarece mai sunt…

- Fara sa organizeze o licitație publica, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a oferit un contract in valoare de peste 7,7 milioane de euro firmei Datanet Systems. Companie are o subsidiara in Cluj Napoca cu sediul in Tetarom I. Compania, care furnizeaza diverse servicii din domeniul informațiilor…

- FARA GRADINA PUBLICA … Nu era destul ca Barladul arata ca un oras din Ucraina, cu strazi facute praf, incepand de saptamana viitoare, nici Gradina Publica nu se va simti prea bine… Firma care va executa lucrarea a preluat obiectivul, astfel incat de luni, 26 septembrie, principala oaza de verdeata a…

- CARANSEBEȘ – Anul acesta, tema Zilelor Europene ale Patrimoniului este data de patrimoniul durabil! In decursul acestei luni, cetațenii sunt invitați sa viziteze monumentele sau sa ia parte la evenimente prin care recunosc patrimoniul cultural din intreaga Europa. In acest context, expoziția de la muzeul…

- Doua strazi din centrul municipiului Satu Mare au intrat in reabilitare. Firma constructoare lucreaza si in acest week-end pentru a finaliza cat mai repede lucrare si pentru a evita crearea unor blocaje in trafic. Astazi au inceput lucrarile de asfaltare pe strazile Decebal și Micu Klein din municipiul…

- Proprietarii din cele 18 blocuri din Craiova care se reabiliteaza cu fonduri europene nu stiu care va fi costul pentru anveloparea fatadelor. Un calcul simplu arata ca pretul pe care ar urma sa-l plateasca un locatar la finalul lucrarilor este intre 10.000 de lei si 20.000 de lei. Locatarii vor plati…

- In sfarsit, la sase ani de la semnarea contractelor pentru reabilitare termica a 18 blocuri din Craiova cu fonduri europene s-a pus schela pe fatada cladirilor. Contractele de finantare intre Primaria Craiova si ADR Sud Vest Oltenia au fost semnate in 2017 respectiv 2018 pentru mai multe loturi de blocuri…