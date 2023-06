Rea Garvey a lansat single-ul Free Like The Ocean

Stiri pe aceeasi tema

- Maroon 5 lansat single-ul “Middle Ground”. Acesta marcheaza prima lansare a trupei multi-platina, caștigatoare de trei ori GRAMMY, din 2021. Trupa va interpreta piesa in finalul sezonului „The Voice” și va lansa un videoclip regizat de David Dobkin pentru piesa pe 23 mai. Cu „Middle Ground”, Maroon…

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…

- Indragostit de muzica de peste 20 de ani, Cristian Topuzu din Alexandria a lansat o piesa care se numește ”Asculta-ți inima”. Melodia beneficiaza și de un videoclip interesant cu o super poveste pe care o puteți urmari in continuare. Mereu inconjurat de muzica, dupa 20 de ani de cariera ca DJ, de cațiva…

- Jurjak lanseaza primul single de pe urmatorul album – “Vorbe din popor”, o piesa care ne indeamna sa ne intoarcem la radacinile neamului nostru. Jurjak incepe prin aceasta piesa promovarea celui de-al patrulea material discografic, “Casa din padure”, care urmeaza dupa materialul “Hotii de vise”. “Hotii…

- Coma lanseaza melodia “Naufragii”, in colaborare cu Maru, piesa care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Acordul parintilor”, programat pentru 7 aprilie 2023. “Pentru Naufragii, a cincea piesa de pe Acordul Parinților, am “navigat” și mai departe decat pana acum, in dorința de a ii gasi…

- Christine and The Queens a lansat single-ul “To Be Honest” și anunța noul album. Noul proiect va fi lansat pe 9 iunie prin Why Music in 3xLP, CD și formate digitale. Primul single al discului a fost lansat de Clara Amfo la BBC Radio 1 ca cea mai tare inregistrare din lume și este disponibil pentru streaming…

- NF a lansat single-ul “MOTTO”. Piesa cu numarul doi de pe viitorul album, HOPE, al producatorului de hit-uri certificat cu multi-platina (care apare pe 7 aprilie) il gasește pe NF cel mai sfidator in timp ce diseca starea industriei muzicale. In cele din urma, el decide sa ocoleasca tendințele și doar…

- “Ce-ți face inima” este o piesa dedicata celor care sufera din dragoste pierduta. Serena revine in atenția fanilor sai dupa mai multe colaborari cu nume cunoscute din lumea muzicala și lanseaza piesa ”Ce-ți face inima”, impreuna cu Cortes. ”Colaborarea cu Cortes s-a nascut cu ajutorul prietenilor și…