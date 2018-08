Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019 nu ar fi un lucru care sa l sperie, dar nici nu este, in acest moment, manat de o ambitie nemasurata, informeaza Agerpres.ro. N as spune ca este un lucru de care sa ma sperii,…

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti ''o victorie rasunatoare'' la alegerile generale care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti ''o victorie rasunatoare'' la alegerile generale care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe, relateaza AFP si Reuters.…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Cinci candidati la alegerile de la Primaria Moscovei au fost inregistrati marti de Comisia electorala, care a prezentat o lista fara candidati din partea opozitiei ruse in acest scrutin municipal, in care opozantul Aleksei Navalnii s-a clasat in 2013 pe pozitia a doua, relateaza AFP.

- Cinci candidati la alegerile de la Primaria Moscovei au fost inregistrati marti de Comisia electorala, care a prezentat o lista fara candidati din partea opozitiei ruse in acest scrutin municipal, in care opozantul Aleksei Navalnii s-a clasat in 2013 pe pozitia a doua, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Turcia a retinut 14 persoane suspectate ca ar face parte din ISIS si care pregateau un atac terorist la Ankara inaintea alegerilor de duminica, anunta agentia de stat Anadolu, noteaza agenția Reuters, citata de News.ro. Nu au fost publicate mai multe detalii. Duminica vor avea loc alegeri prezidentiale…