Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea livrarii de catre Poșta Romana a trimiterilor interne prioritare va fi evaluata de ANCOM, dupa ce compania a fost desemnata drept furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, potrivit Mediafax.Astfel, Autoritatea…

- Traficul de internet si date a crescut in medie cu 26%, in cele doua luni ale starii de urgenta, in timp ce traficul de voce a inregistrat o crestere medie de 11%, comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii starii de urgenta, a anuntat luni Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat creșterea capacitații de inmagazinare subterana a gazelor naturale pentru doua depozite naționale, situate in Targu-Mureș și Sarmașel, anunța MEDIAFAX.Cei doi operatori ai sistemelor de inmagazinare a gazelor naturale din…

- Veniturile din sectorul telecom din Romania au crescut cu 3% in anul 2019, ajungand la 16,5 miliarde de lei, adica 3,5 miliarde de euro, cea mai mare parte din total fiind generata de segmentul de telefonie mobila (39%), arata datele prezentate duminica de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- „Este ingrijorator ca pandemia de COVID-19 este folosita de unele tari ca pretext pentru a impune restrictii nejustificate asupra libertatii presei”, a declarat Josep Borrell inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, in ajunul Zilei Internationale a Libertatii Presei, care se…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aplicat amenzi de peste 351.000 de lei, in urma controalelor efectuate in primul trimestru al acestui an pe piata de comunicatii electronice si a echipamentelor radio, precum si la furnizorii de servicii postale.…

- De la instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, ANCOM a blocat accesul la un numar de 12 site-uri, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. Motivele invocate sunt ca pe respectivele site-uri au fost promovate mai multe „ fake news ” despre Coronavirus , scrie DCNews . Site-urile…

- Romanii care nu-și pot plati facturile sa nu fie deconectați de la serviciile de cablu TV, telefonie sau internet: este solicitarea adresata companiilor de comunicații de catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), printr-o adresa din 20 martie. In scrisoarea…