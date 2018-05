RCS&RDS a testat viteza 5G de până la 10 Gbps “Astazi am facut impreuna un prim pas catre conectarea la tehnologia 5G. Rețeaua Digi Mobil este pregatita pentru evoluția catre 5G, iar aceasta le va permite utilizatorilor Digi Mobil, companii, instituții de stat, dar și utilizatori rezidențiali, sa se conecteze la obiectele care ne inconjoara, in ceea ce va insemna Internet of Thing (IoT) și societatea interconectata, indiferent de distanțele care ne separa, la o scara fara precedent, schimband modul in care interpretam și modelam lumea. Noile echipamente din rețeaua noastra sunt deja la nivelul tehnologiei viitoare 5G, permițandu-ne in viitor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

