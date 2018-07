RCS&RDS, numarul patru pe piata locala telecom, a primit acceptul de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare pentru a aplica anumite suprataxe, pentru un an, la unele servicii de roaming furnizate propriilor clienti aflati in interiorul Spatiului Economic European (SEE), drept urmare si in interiorul Uniunii Europene.