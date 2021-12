RCS RDS și-a vândut afacerile din Ungaria Auditul demarat in luna martie 2021 de catre DIGI Ungaria s-a incheiat. Astfel, compania 4iG Nyrt a semnat contractul cu grupul roman RCS RDS pentru cumpararea afacerilor acestuia din Ungaria. Potrivit Hvg.hu , care citeaza un comunicat al companiei ungare, valoarea tranzacției este de aproximativ 625 de milioane de euro – aproximativ 232 de miliarde de forinți. Tranzacția se va finaliza in luna ianuarie anul 2022, dupa aprobarea autoritaților de la Budapesta. Odata cu incheierea tranzacției și cu achizițiile facute in ultimul an, 4iG Nyrt devine unul dintre cei mai importanți actori din Ungaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

