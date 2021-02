RCA-ul cu decontare directa va duce la o crestere a preturilor pentru polite

Introducerea obligatorie a RCA cu decontare directa va duce la o crestere necontrolata a preturilor pentru aceste polite, avertizeaza Federatia Operatorilor din Transport din Romania (FORT).



"Tarifele RCA vor exploda pe fondul aparitiei unei noi ordonante de urgenta! In spatele usilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - ASF, a fost pregatit, in ultimele luni, un proiect de ordonanta de urgenta, al carei efect se va resimti direct in tarifele de prima RCA, atat la nivelul asiguratilor persoane fizice, cat si la cele juridice", spun transportatorii.



Potrivit FORT,…