RCA se scumpește, odată cu decontarea directă obligatorie Prețul polițelor RCA ar putea crește cu pana la 10-20%, dupa ce opțiunea de decontare directa, pe care acum o cumpara doar un șofer din 30, va deveni obligatorie. Guvernul lucreaza la o Ordonanța de Urgența in acest sens. Șoferul a carui mașina este avariata din vina altuia va fi despagubit de propriul asigurator, urmand […] The post RCA se scumpește, odata cu decontarea directa obligatorie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

