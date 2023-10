RCA la bicicletele și trotinetele electrice va deveni OBLIGATORIU. Proiectul de lege a fost lansat în dezbatere publică RCA la bicicletele și trotinetele electrice va deveni OBLIGATORIU. Proiectul de lege a fost lansat in dezbatere publica Proprietarii de biciclete electrice și trotinete vor avea nevoie de RCA pentru a putea ieși pe strada cu aceste mijloace de locomoție, iar acest lucru pentru ca parlamentarii romani considera ca aceste vehicule pot provoca pagube in trafic. Acest lucru dupa ce Guvernul a pus in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii […] Citește RCA la bicicletele și trotinetele electrice va deveni OBLIGATORIU. Proiectul de lege a fost lansat in dezbatere publica in… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RCA la biciclete și trotinete electrice. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege care schimba piața asigurarilor RCA la biciclete și trotinete electrice: Guvernul a pus in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie…

- RCA obligatoriu pentru posesorii bicicletor și trotinetelor electrice: Proiectul de lege, pus in dezbatere de Ministerul Finanțelor RCA obligatoriu pentru posesorii bicicletor și trotinetelor electrice: Proiectul de lege, pus in dezbatere de Ministerul Finanțelor Posesorii bicicletor și trotinetelor…

- Ministerul Finanțelor a propus un proiect de lege care ar face asigurarea obligatorie pentru trotinele electrice, bicicletele electrice și bicicletele cu motor. Conform acestui proiect, aceste vehicule ar urma sa fie supuse regulilor asigurarilor RCA (Raspundere Civila Auto) daca indeplinesc anumite…

- MAI vrea legi mai aspre privind prevenirea și combaterea traficului de droguri. Un proiect a fost lansat sambata in dezbatere publica, iar propunerile sunt așteptate in urmatoarele 10 zile. Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun „masuri de consolidare…

- Ministerul Finanțelor a introdus, pe 18 august, in dezbatere publica, proiectul de OUG propus de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin care polițele emise de compania Euroins, careia i-a fost retrasa autorizația de funcționare in martie 2023, sa fie aiba un termen de valabilitate prelungit.…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Noul Cod Silvic 2023 stabilește cum, dar mai ales cat se poate taia din padurile Romaniei. Proiectul inasprește condițiile in care se pot face taierile de masa lemnoasa și introduce doua infracțiuni noi. Activistii de mediu atrag atenția ca, in fiecare ora, in Romania dispar aproximativ 6 hectare de…

- Proiect de hotarare pentru modificarea unei anexe in Contractul de atribuire a transportului public in Sebeș, lansat in dezbatere publica Proiect de hotarare pentru modificarea unei anexe in Contractul de atribuire a transportului public in Sebeș, lansat in dezbatere publica Primaria Municipiului Sebeș…