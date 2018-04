RC Bârlad, meci cu CSUAV Arad In weekend, Rugby Club (RC) Barlad va disputa cel de-al treilea meci din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS), respectiv cea de-a XI-a etapa. Partida se va desfașura sambata, 14 aprilie, incepand cu ora 10, pe Stadionul „Rulmentul” Barlad, adversara urmand sa fie CSUAV Arad. Meciul are o miza foarte mare intrucat barladenii, antrenați de Ioan Harnagea, vor sa acceada in play-off, așa ca o victorie le-ar consolida poziția in fața celor de la CS Știința Petroșani, care lupta pentru același obiectiv. Dupa a doua partida din retur, respectiv cea de-a X-a etapa din DNS, RC Barlad se afla tot… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un episod mai rar intalnit in competitiile de rugby s-a petrecut joia trecuta, la jocul din Parcul Tineretului dintre SCM Gloria si CSUAV Arad, restanta din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori. Partida a fost intrerupta in minutul 53, si nu s-a mai reluat, moment in care echipa buzoiana conducea…

- Un episod mai rar intalnit in competitiile de rugby s-a petrecut, joi dimineata, la jocul din Parcul Tineretului dintre SCM Gloria si CSUAV Arad, restanta din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori. Partida a fost intrerupta in minutul 53 si nu s-a mai reluat dupa aceea, moment in care echipa buzoiana…

- Un episod mai rar intalnit in competitiile de rugby s-a petrecut, joi dimineata, la jocul din Parcul Tineretului dintre SCM Gloria si CSUAV Arad, restanta din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori. Partida a fost intrerupta in minutul 53 si nu s-a mai reluat dupa aceea, moment in care echipa buzoiana…

- Sambata, 31 martie, echipa reprezentativa de rugby a Barladului a inregistrat cea de-a doua victorie din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS), sezonul competițional 2017-2018. Meciul s-a jucat in deplasare, impotriva celor de la RCM Galați. Sportivii legitimați la Rugby Club (RC) Barlad și antrenați…

- In acest weekend, Rugby Club (RC) Barlad, echipa reprezentativa de rugby a Barladului, va disputa cel de-al doilea meci din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS), respectiv cea de-a zecea etapa. Partida se va desfașura sambata, 31 martie, pe terenul crelor de la RCM Galați. Meciul are o miza foarte…

- • SCM Buzau – CSUAV Arad se joaca pe 5 aprilie, de la ora 11,00 Date fiind conditiile meteo nefavorabile, Federatia Romana de Rugby a decis amanarea meciurilor programate la sfarsitul acestei saptamani, din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori, a doua a returului. SCM Gloria Buzau va disputa…

- DEBUT… RC Barlad incepe returul Diviziei Nationale de Seniori (DNS) cu un meci greu impotriva celor de la Stiinta Petrosani. Partida se va disputa duminica, ora 10.00, pe stadionul “Rulmentul” din Barlad. Start de retur pentru RC Barlad. In prima etapa, rugbystii barladeni vor avea un meci extrem de…

- Dupa o pauza de cateva luni, impusa de sezonul rece, Rugby Club (RC) Barlad va disputa, in weekend, primul meci din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS). Partida se va desfașura sambata, 17 martie, incepand cu ora 10, pe Stadionul „Rulmentul” din Barlad, adversara urmand sa fie CS Știința Petroșani.…