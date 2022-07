Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza astazi masuri care vizeaza stabilitatea economica și protejarea locurilor de munca. "Ajustarea fiscala pe care o propunem prevede, pe de o parte, protejarea cetațenilor Romaniei care au statutul de salariați și au venituri de pana la 4.

- ”Mediul de afaceri reunit prin Consiliul Investitorilor Straini (FIC), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Confederatia Patronala CONCORDIA, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR),…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat joi, 2 iunie, masuri pentru limitarea corupției in intriorul instituției. Astfel, la controalele de amploare, comisarii isi vor lasa telefoanele mobile la birou si vor folosi statii de emisie-receptie. „Pentru a fi limitate drastic…

- Senat - masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor Foto senat.ro Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Vor fi expertizate cladirile cu destinatia scoli, spitale si policlinici. Senatorului UDMR Császár…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, va promova in perioada imediat urmatoare o serie de masuri pentru susținerea mamelor cu mai mulți copii și a familiilor aflate in risc de vulnerabilitate. Intre prioritațile anunțate se numara reducerea impozitelor pentru…

- In urma ultimelor proiecții ale Bancii Naționale Romane, pentru finalul acestui an, prognoza pentru rata inflației din Romania a ajuns la 12.5%. Totuși, in luna aprilie, rata inflației a atins un nivel record de 13,8% pe teritoriul țarii noastre. Reveal Marketing Research a realizat un studiu reprezentativ…

- Coaliția de guvernare a decis, luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde euro. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca anunța ca in coaliția de guvernare a fost lansat un nou pachet de masuri sociale și economice sprijin pentru…

- Impactul bugetar al investitiilor in gazele din Marea Neagra s-ar putea situa la 5 miliarde lei anual, arata studiul un studiu realizat de PwC Romania pentru Federatia Patronala Petrol si Gaze.