- Echipa de fotbal RB Leizpig, una dintre candidatele la titlul de campioana a Germaniei in acest sezon, a fost tinuta in sah pe teren propriu de formatia SC Freiburg (1-1), sambata, cu ocazia reluarii sezonului in Bundesliga, dupa o pauza fortata de peste doua luni, din cauza crizei sanitare globale.…

- BUNDESLIGA. RB Leipzig a apelat la ajutorul aeroportului din oraș pentru a putea respecta regulile anti-coronavirus impuse de autoritațile sanitare la meciul cu Freiburg. La vremuri excepționale, masuri...bizare! Inaintea meciului de astazi, pe care RB Leipzig il disputa impotriva lui SC Freiburg, amfitrionii…

- Internationala germana de origine belarusa Evgenija Minevskaja va juca din vara pentru SCM Ramnicu Valcea. Anuntul a fost facut luni seara, de catre campioana Romaniei la handbal feminin, chiar pe pagina oficiala de Facebook . Interul stanga provine dintr-o familie de campioni, tatal ei castigand titlul…

- ▶️Evgenija va juca pe postul de Inter Stanga pentru formația noastra ▶️Jucatoarea provine dintr-o familie de campioni, tatal ei caștigand titlul olimpic in 1992, in timp ce mama a fost dubla campioana mondiala, in 1986 și 1990. (ambii foști internaționali ai Uniunii Sovietice) ▶️Este nascuta la Minsk…

- Echipa de polo CSM Oradea a pierdut sambata, pe teren propriu, mansa tur din semifinalele EuroCup, cu formatia italiana CC Ortigia, scor 4-10, potrivit news.ro.Scorul pe reprize a fost 1-1, 1-4, 1-4, 1-1. Mansa retur va avea loc in 4 martie, in deplasare. Citește și: Calin Popescu…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Eibar, in etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu exista o soluție perfecta Lionel Messi a marcat de patru…

- Bayern Munchen s-a chinuit in partida cu Paderborn din etapa a 23-a din Bundesliga. Bavarezii au invins pe teren propriu "lanterna rosie" a campionatului german de fotbal cu 3-2. Gazdele au deschis scorul prin Gnabry, insa la vestiare s-a intrat la egalitate.

- Bayern Munchen a invins-o pe FC Koln cu scorul de 4-1, duminica, in deplasare, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Germaniei, iar acest succes i-a adus revenirea pe primul loc in clasament. Kingsley Coman, revenit dupa o accidentare suferita in decembrie la genunchiul stang, Serge…