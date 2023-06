Stiri pe aceeasi tema

- Finalul meciului Dinamo - Unirea Dej (0-0), disputat sambata, pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 7-a din play-off-ul ligii secunde s-a lasat cu scandal. In minutul 78, Iulian Mihaescu (60 de ani), secundul lui Ovidiu Burca, i-a bagat in gat și l-a imbrancit pe delegatul formației ardelene, Adrian…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…

- Dupa 3-0 cu Unirea Dej, Dinamo a urcat pe locul 4 in Liga 2, care duce la baraj, și se pregatește pentru doua partide tari. Vineri are loc meciul Dinamo- Oțelul Galați, pe „Arcul de Triumf", de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport…

- Dinamo are programat un amical in week-end, dupa ce a reluat pregatirile de ieri, la Saftica. Echipa lui Ovidiu Burca va juca sambata, de la ora 12:00, un meci de verificare cu Petrolul, iar partida contra formației lui Florin Parvu va fi fara spectatori in cantonamentul roș-albilor de la Saftica. Dinamo,…

- Gloria Buzau vine s-o invinga, iar, pe Dinamo. Alexandru Boiciuc, fostul varf al lui U Cluj, o mai veche cunoștința a roș-albilor, are ganduri mari, la fel și Trebotic, care a eliminat „haita” din Europa League pe vremea cand evolua la Hajduk Split. Dinamo va debuta duminica, de la ora 12:00, in play-off-ul…

- Printre ce peste 8.000 de fani prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf” la Dinamo - Poli Timișoara s-au aflat și doua nume surpriza. La arena din nordul Bucureștiului, Sergiu Hanca și actorul Mihai Bendeac au venit pentru a-i incuraja pe elevii lui Ovidiu Burca. Sergiu Hanca și Mihai Bendeac, la Dinamo…

- Dinamo a vandut toate biletele pentru meciul cu SSU Poli Timișoara, partida cu afiș de derby veritabil din Liga 2, dar nici suporterii banațenilor nu se lasa mai prejos și anunța o deplasare numeroasa in Capitala. Au trecut mulți ani de la ultimul meci direct dintre timișoreni și Dinamo, iar galeria…

- Dinamo a invins la Șelimbar, 2-1, și cu o victorie in ultima etapa din sezonul regulat, cu Poli Timișoara, poate intra in play-off-ul ligii secunde. „Cainii” au sarbatorit victoria in vestiar, cu cantece ale galeriei, unde li s-au alaturat administratorul special Vlad Iacob și administratorul judiciar…