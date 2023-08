Stiri pe aceeasi tema

- In cele cinci meciuri jucate pana acum in noul sezon al Superligii, Farul a inregistrat doua victorii si trei infrangeri, golaveraj 9 10. In clasamentul intermediar al etapei a sasea a Superligii 2023 2024, campioana in exercitiu, Farul Constanta, ocupa locul zece, cu sase puncte, dar cu un meci in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 10:30 este: 1. DN 1 Ploiesti Brasov: trafic aglomerat in zona statiunilor Comarnic, Busteni si Azuga, fiind formate coloane de autovehicule.2. DN 7 Pitesti…

- FC Argeș a inceput mai de vara, ca șprițul de vara, cu un egal mediocru la Targu Jiu, scos mai mult de arbitrii decat de alb-violeți. Daca nu se prezentau la meci, erau mai puțin injurați. Venea celestul Razvan Tunaru intr-o conferința de presa și ne explica și motivul neprezentarii, ca i-a dus Pelici…

- In prima etapa a noului sezon de Liga 2, care va incepe sambata, 5 august, FC Arges va juca in deplasare cu Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida este programata de la ora 11:00, pe stadionul ”Municipal Constantina Dita” din Targu Jiu. Meciul va fi transmis in direct de Digi Sport și Prima Sport. Alexandru…

- Gorka Larrucea, mijlocașul basc al ”cainilor”, a facut avancronica startului sezonului, inaintea debutului sau in Liga 1, luni, in Dinamo - Universitatea Craiova, la ”Arcul de Triumf” Gorka Larrucea, 30 de ani, este unul dintre jucatorii esențiali din echipa lui Ovidiu Burca. Mijlocașul basc a jucat…

- FC Argeș e la rascruce de drumuri dupa retrogradarea in liga secunda. Jucatorii incep sa paraseasca unul cate unul clubul: doar in ultimele 24 de ore, trei fotbaliști și-au incheiat socotelile cu alb-violeții. Dupa Fabio Vianna, cedat deja la campioana Farul Constanța, alte doua nume au plecat oficial…

- Dinamoviștii se reunesc maine pentru noul sezon de Liga 1. Ei au avut aproape 2 saptamani de vacanța dupa barajul de promovare cu FC Argeș, in care s-au relaxat alaturi de familie. +1 FOTO Jucatorii straini au trecut și pe acasa, prin țarile de origine, iar romanii au preferat Grecia și Italia. Ahmed…

- Incetul cu incetul se apropie barajul de promovare in liga a treia, unde Arieșul Mihai Viteazu va da piept cu echipa care va caștiga campionatul in județul Bihor. Mai sunt trei etape de disputat in județul Bihor, iar lupta este destul de apriga, intre patru echipe: CSC Crișul Santandrei, CS Diosig Bihardiszeg,…