Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul mașinii cu numar anti-PSD, care luni a ramas fara permis și fara placuțele de inmatriculare, a venit marți dimineața la secția de Poliție, in speranța ca va putea sa și recupereze permisul. Razvan Ștefanescu a spus ca are nevoie sa iși recupereze permisul, intrucat lucreaza ca șofer. Șoferul…

- Bucuresteanul care si-a inmatriculat masina in Suedia cu un mesaj anti-PSD in loc de numar s-a ales cu dosar penal. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca nu dorește sa comenteze cauze penale.„Nu doresc sa comentez cauze penale”, a spus Carmen Dan, potrivit Realitatea Tv. Brigada…

- Razvan Stefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M...EPSD a povestit cum a fost retinut de politistii bucuresteni. El a fost filat de agenti luni dimineata, care l-au tras pe dreapta in jurul orei 6.00. Barbatul mergea la mare si calatorea cu fiul sau.

- Brigada Rutiera transmite ca a fost intocmit dosar penal pe numele lui Razvan Stefanescu, romanul care conduce masina M..E PSD, pe motiv ca automobilul nu are drept de circulatie in tara cu acele placuțe. Ambasada Suediei in Romania a reacționat imediat și a precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca…

- Razvan Ștefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M...EPSD a declarat, la sediul Brigazii Rutiere unde incearca sa-și recupereze permisul și placuțele de inmatriculare, ca poliția nu i-a adus nicio invinuire, de aceea considera ca este harțuit deoarece ar fi deranjat pe cineva.„Mi s-au cerut ...

- Razvan Stefanescu, șoferul autoturismului Audi cu numerele de înmatriculare ”M... PSD”, s-a ales cu dosar penal și i-au fost ridicate placuțele și permisul de conducere. ”Mi s-au cerut documentele, dupa 3 minute, mi-au spus ca numerele…

- Razvan Ștefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M...EPSD a declarat, la sediul Brigazii Rutiere unde incearca sa-și recupereze permisul și placuțele de inmatriculare, ca poliția nu i-a adus nicio invinuire, de aceea considera ca este harțuit deoarece ar fi deranjat pe cineva.„Mi s-au…

- Razvan Ștefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M…EPSD a declarat, la sediul Brigazii Rutiere unde incearca sa-și recupereze permisul și placuțele de inmatriculare, ca poliția nu i-a adus nicio invinuire, de aceea considera ca este harțuit deoarece ar fi deranjat pe cineva. „Mi s-au cerut documentele,…