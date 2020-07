Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble s-a certat cu Adi Sina care a fost alaturi de ea in prima etapa din cariera sa. A fost din cauza lui Razvan Simion? Ce s-a intamplat intre moderatorul de la Neatza și cei doi artiști?

- Lidia Buble, una dintre cele mai apreciate și iubite cantarețe din Romania, și-a rotunjit serios caștigurile la doar 25 de ani. Astfel, potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerul Finanțelor, artista a incasat prin firma sa, doar in decembrie 2019, suma de 24.000 de euro. Razvan Simion este impresarul…

- "Astazi, Lidia nu mai e fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Și ma iert pe mine pentru ca nu am avut ce sa ofer cand, poate, ar fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui,…

- Lidia Buble a reactionat dur la ultimele informatii dspre relatia cu Razvan Simion, mai ales dupa ce prezentatorul TV a fost surprins cu alta femeie. Cum s-a fotografiat Lidia Buble in toaleta. Fanii s-au intrebat daca este ea: "Sa-ti fie rusine" "Lasați-mi viața persoanala in pace,…

- La scurt timp dupa ce au aparut zvonurile conform carora Lidia Buble și Razvan Simion și-ar fi spus „adio”, artista a fost surprinsa in compania unui alt barbat, și el, la randul lui, celebru.

- Una dintre cele mai comentate vedete de la noi a fost și este Lidia Buble, fiica de preot, care a devenit celebra dupa o colaborare cu Adi Șina și a inceput o relație cu vedeta de televiziune Razvan Simion. De cand a devenit cunoscuta solista este mereu sub lupa carcotașilor care ii comenteaza modificarile…

- In cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV, artista a marturisit ca in relația lor nu exista nicio problema și, mai mult de atat, cand se termina perioada de carantina nu ar fi exclus ca cei doi sa devina parinți. Citeste si: Razvan Simion, vacanta cu fosta sotie. Lidia Buble a lipsit…