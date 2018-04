Lidia Buble și-a lansat noua melodie, "Sub apa", și odata cu aceasta și videoclipul in care iubitul ei, Razvan Simion, este protagonist. Este primul videoclip in care Razvan Simion joaca. Prezentatorul a facut totul din iubire pentru Lidia Buble și chiar a suferit, totul pentru cea care i-a furat inima.