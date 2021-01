Stiri pe aceeasi tema

- Adio, copilarie! Fiul lui Florin Salam a devenit tatic cu acte-n regula! Dani Stoian și Mihaela, iubita lui, in calitate de ”mami și tati”! Unde au mers proaspeții parinți, dar mai ales, cum au incalcat legea? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Matinalul de la Antena 1, Razan Simion, le-a facut deja cunoștința fostei sale iubite, Lidia Buble, și actualei sale iubite. Cei trei au avut o discuție de 30 de minute. Lidia Buble, intalnire de gradul 0 cu iubita lui Razvan Simion Au fost unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, iubindu-se…

- In timp ce fosta lui soție, Diana, se pregatește de nunta cu actualul iubit, Razvan Simion traiește și el bucuria unui inceput amoros in brațele unei brunete cu trup de manechin, potrivit click.ro. Viața merge inainte dupa fiecare eșec amoros. Razvan Simion a divorțat de Diana in 2015, de Lidia Buble…

- Potrivit imaginilor Cancan.ro, la cei 40 de ani ai sai, Razvan Simion traiește a doua tinerețe și nu ezita sa-și rasfețe noua iubita. Echipați corespunzator, de pandemie, atunci cand au intrat in local, cei doi au pastrat distanța fizica. La iesire din restaurant, Razvan Simion și…

- Totul e bine cand se termina cu bine – este un citat care i se potrivește Dianei Simion, fosta soție a lui Razvan Simion, care, dupa dezamagiri, momente mai puțin placute și multe vorbe duse de vant, și-a gasit la randu-i fericirea. Femeia a fost ceruta de nevasca de Radu, barbatul care i-a readus zambetul…