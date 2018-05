Dani Oțil și Razvan Simion vor lipsi pentru ca vor participa la reuniunea cu foștii colegi de liceu.

„De vineri intr-o saptamana, ne vedem cu foștii colegi (...) Vineri avem o ediție speciala in care, pentru prima data in istorie, cineva ne va ține locul. Nu pot sa spun mai mult", a declarat Dani Oțil in cadrul matinalului.