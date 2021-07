Stiri pe aceeasi tema

- Daliana Raducan și Razvan Simion au reușit sa ne surprinda mai tare ca niciodata. Frumoasa bruneta s-a fotografiat intr-o ipostaza de milioane alaturi de celebrul prezentator de la Neatza cu Razvan și Dani, iar imaginea a venit insoțita de un mesaj pe masura. Omul de televiziune a reacționat imediat…

- Sunt frumoși, indragostiți și nu se mai ascund! Razvan Simion și Daliana Raducan sunt mai fericiți ca niciodata, semn ca relație dintre ei merge ca pe roate. Iata ca iubita starului de la Neatza a decis sa ii faca o declarație de iubire partenerului sau, luand prin surprindere fanii vedetei de la Antena…

- Andreea Balan a aratat inca o data ca-i place sa se distreze, mai ales in compania iubitului sau! Frumoasa cantareața și Tiberiu Argint au plecat impreuna intr-o vacanța romantica, tocmai in Grecia. Cei doi au demonstrat ca petrec momente de vis impreuna, afișandu-se in ipostaze tandre, demne de indragostiți,…

- De cand și-a facut iubit, Maria Constantin nu inceteaza sa le arate fanilor cat de mult il iubește, dar și cat de mult este respectata de barbatul din viața ei. Se pare ca artista și partenerul ei, Robert Stoica, au așteptat vara cu nerabdare, avand in vedere ca inca din prima luna a anotimpului și-au…

- Razvan Simion și fiica lui, Iana, seamana leit, iar frumoasa adolescenta a devenit o domnișoara in toata regula. Prezentatorul TV de la „Neatza cu Razvan și Dani” a postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, alaturi de o descriere care topește inimile fanilor.

- Relația cu Daliana Raducan l-a schimbat complet pe Razvan Simion, iar Dani Oțil l-a dat de gol, in direct la Neatza cu Razvan și Dani. Iubitul Gabrielei Prisacariu este de parere ca relația cu frumoasa bruneta ii priește din plin bunului sau prieten. Prezentatorul TV și iubita sa mai au puțin și implinesc…

- Razvan Simion și iubita lui Daliana au o relație foarte frumoasa. Simpaticul matinal de la Neatza cu Razvan și Dani și bruneta care i-a furat inima formeaza unul dintre cele mai fresh cupluri din showbizul romanesc. Daliana Raducan și fostul iubit al Lidiei Buble sunt impreuna de aproape un an de zile,…

- Cu toate ca Lidia Buble și Razvan Simion și-au spus adio dupa o relație de 5 ani, celebrul matinal și-a gasit liniștea in brațele Dalianei Raducan. Iata care este motivul pentru care artista nu o urmarește pe actuala iubita a fostului sau. Bruneta și prezentatorul de la ”Neatza cu Razvan și Dani” sunt…