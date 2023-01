Razvan Simion și Daliana Raducan și-au inceput anul 2023 logodiți. Cele doua vedete au publicat imagini și filmulețe pe rețelele sociale, in care se observa ca frumoasa arhitecta a raspuns „Da” cererii in casatorie. In plus, prezentatorul de la Antena 1 a facut declarații emoționante dupa ce a cerut-o de soție pe iubita lui…https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/razvan-simion-si-daliana-raducan-s-au-logodit-de-2231654.html Articolul Razvan Simion și Daliana Raducan s-au logodit! Cum a cerut-o de nevasta? Inelul e fabulos apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .