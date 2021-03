Stiri pe aceeasi tema

- Recent, s-a spus ca Razvan Simion ar avea o relație cu asistenta TV Ramona Olaru, iar luni, pe 8 Martie acesta a fost vazut in compania altei femei, despre care se știe ca ar fi iubita lui de 9 luni. De altfel, prezentatorul tv și-a scos fiica in oraș, iar lor li s-a alatura frumoasa bruneta, care a…

- Face ce face și ajunge sa-și surpinda din nou fanii de pe rețelele de socializare! Cui ii dedica Lidia Buble toata dragostea? S-a afișat cu un trandafir roșu pe Internet și a uimit pe toata lumea. Fosta iubita a lui Razvan Simion are un nou partener?

- Face ce face și iar ajunge in atenția presei! Lidia Buble nu poate trece peste desparțirea de Razvan Simion? Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare! Mai este puțin și se face un an de cand cei doi și-au spus adio!

- Desparțirea dintre Lidia Buble și Razvan Simion genera un adevarat val de stupoare. Deși cei doi se afișau ca fiind fericiți, in spatele ușilor inchise era cu totul altceva. La aproape un an de la desparțire, Lidia Buble inca mai are sentimente pentru Razvan. Cel puțin așa a lasat sa se ințeleaga, prin…

- S-au desparțit dupa cinci ani, dar inca se iubesc? Lidia Buble il vrea inapoi pe Razvan Simion, la aproape un an de la desparțire? Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- Cuplul format din Dani Oțil și Gabriela Prisacariu i-a uimit pe fani. Ce au facut vedetele? Cei care ii admira și abia așteapta sa faca pasul cel mare s-au minunat de ultima postare a acestora de pe rețelele de socializare. Dani Oțil și Gabriela i-au uimit pe fani cu ultima lor postare Deși puțini se…