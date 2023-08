Stiri pe aceeasi tema

- Pepe iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cați ani a implinit celebrul cantareț. Cum l-a surprins aleasa inimii lui, Yasmine Pascu, cu aceasta ocazie. Ce imagine a postat partenera indragitului artist pe o rețea de socializare.

- Claudia Florescu este una dintre cele cinci concurente care au venit sa iși testeze relația cu partenerul la "Insula Iubirii", sezonul 7. Ei bine, astazi, iubita lui Bogdan Cirlan iși sarbatorește ziua de naștere. Cați ani implinește concurenta de la "Insula Iubirii".

- De cand a devenit mamica, Bianca Pop este mult mai responsabila. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" radiaza de fericire și este extrem de protectoare cu fetița ei. A trecut o luna de cand Bianca Pop și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul de la noi.…

- Larisa Iordache iși sarbatorește ziua de naștere, iar ea a implinit astazi frumoasa varsta de 27 de ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta gimnasta a vorbit despre cum a petrecut in urma cu o seara, dar și despre ce planuri are pentru aceasta zi speciala. Itaa ce declarații a facut vedeta!

- Legenda Șahului moldovenesc, Președintele de onoare al Federației de Șah a Moldovei, Antrenorul Emerit in șah, deținatorul celei mai inalte distincții de stat „Ordinul Republicii” și a distincției „Meritul Civic”, premiantul mai multor campionate mondiale și naționale, Ion Solonari, implinește frumoasa…

- Este zi de sarbatoare in familia Alinei Ceușan și asta pentru ca soțul ei, Raul Tisa, iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile speciale, influencerița a postat un mesaj emoționant pe rețelele personale de socializare. Iata ce a pus vedeta pe Instagram pentru partenerul ei de viața!

- Petrecere mare in familia lui Gabi Badalau! Sabina, sora afaceristului iși serbeaza, astazi, ziua de naștere. Soția lui Razvan Alexandru Marica implinește 32 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Gabi Badalau surorii lui.

- Astazi este o zi importanta pentru Mihai Traistariu. Una dintre cele mai importante persoane din viața lui, fratele sau, Vasile, iși serbeaza astazi ziua de naștere. Ce mesaj emoționant a transmis artistul prin intermediul rețelelor de socializare, unde a și facut publice cateva fotografii din copilarie.