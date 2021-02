Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion pare ca incearca sa ii reintre in grații fostei sale iubite, Lidia Buble, astfel ca surprizele pe care artista le primește nu mai lasa deloc loc de interpretari. Sa fie un pas timid spre o impacare, sau este vorba despre un admirator secret?

- Dani Oțil și Razvan Simion, prezentatorii de la "Neatza cu Razvan și Dani", lucreaza de peste un deceniu la Antena 1, iar inceputurile lor in televiziune sunt unele dintre cele mai savuroase momente. Cum aratau Razvan Simion și Dani Oțil, la prima apariție in show-ul matinal.

- Noi dezvaluiri ies la iveala de cand paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Razvan Simion alaturi de noua sa iubita! Prezentatorul de la ”Neatza” se iubește de mama focului cu focoasa bruneta, dar se gandește tot la Lidia Buble? Gestul care l-a dat de gol pe omul de televiziune! Fanii și-au pus imediat…

- Dani Oțil și logodnica lui, Gabriela Prisacariu iși surprind fanii cu o noua fotografie fierbinte din vacanța, realizata intr-o barca. Prezentatorul matinalului Neatza cu Razvan și Dani a postat imaginea pe rețelele sociale.

- Lidia Buble a ajuns din nou in atenția tuturor și asta pentru ca recent și-a surprins fanii cu un raspuns neașteptat. Intrebata de cei care ii urmaresc activitatea daca iubește din nou, dupa desparțirea de Razvan Simion, artista a dat din casa, fara pic de reținere.

- Dupa ce s-a zvonit luni de zile ca ar avea o relatie cu Cornel Ilie, se pare ca Lidia Buble are un iubit nou. S-a aflat cu cine ar fi fost in vacanta, de fapt, fosta iubita a lui Razvan de la “Neatza”. Fanii sunt socati! Cine este noul iubit al Lidiei Buble?! Desi toata […] The post Lidia Buble are…

- Dis de dimineața, in platoul emisiunii ”Neatza cu Razvan și Dani”, fostul iubit al Lidei Buble a luat prin surpindere pe toata lumea! Razvan Simion a declarat ca s-a testat de doua ori pentru coronavirus! Cum se simte prezentatorul TV?