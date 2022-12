Stiri pe aceeasi tema

- In Ajunul Craciunului, telespectatorii Antena 1 vor trai magia sarbatorii intr-o editie speciala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!. 6 cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol vor aduce pe scena emisiunii un regal al transformarilor spectaculoase, din care nu putea sa lipseasca tocmai personajul-simbol…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca de Craciun, Antena 1 a pregatit o mulțime de surprize pentru intreaga familie. Editii de sarbatoare ale emisiunilor zilnice, editii speciale Observator, filme de colectie ce surprind magia s

- „Te cunosc de undeva” sezonul 18 a ajuns la final, iar in aceasta seara, cele mai talentate echipe lupta pentru premiul de 15.000 de euro. Nu doar echipele finaliste vor face spectacol in finala transforming show-ului, ci si colegii lor, care vor performa in afara concursului. Emi si Cuza, Jo si Liviu,…

- Semifinala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 se anunta a fi una incarcata de emotie. Coplesite de faptul ca proiectul pentru care au muncit zi de zi in ultimele luni se apropie de final, cele 8 cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol vor savura fiecare moment…

- Connect-R si SHIFT au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. In ediția urmatoare, situația i-a o intorsatura neașteptata. Nici bine nu au apucat sa se bucure ca scapa de travestiul care…

- Sore și Emma de la Zu au facut spectacol in ediția de sambata seara, 22 octombrie. Cele doua au adus-o pe scena prin interpretarea lor pe Laura Stoica, cu care au reușit sa emoționeze pe toata lumea. Sore și Emma de la Zu au fost desemnate caștigatoarele acestei ediții de la Te cunosc de undeva, sezonul…