Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal a Romaniei va intalni reprezentativa Ungariei in play-off-ul de calificare la CM 2021, daca tricolorii vor elimina Bosnia in prima faza a barajului. Meciurile cu Bosnia sunt programate in aprilie, iar cele din play-off in luna iunie. Castigatoarele din play-off se vor…

- Inegalitatea "scapata de sub control" erodeaza increderea in societatile democratice si faciliteaza ascensiunea regimurilor autoritare si anti-imigratie, se arata intr-un nou raport al Organizatiei Natiunilor Unite, citat de Washington Post.

- REȘIȚA – Nominalizata printre cei mai buni sportivi ai Romaniei la Gala Trofeelor Alexandrion, vicecampioana mondiala la lupte Alina Vuc incearca saptamana viitoare sa caștige o noua medalie la Campionatele Europene. Pana atunci, reșițeanca a acordat un amplu interviu publicației lead.ro, pe care vi-l…

- Naționala Spaniei de handbal masculin și-a aparat titlul de campioana europeana la handbal masculin, dupa ce a învins reprezentativa Croației în finala, scor 22-20. În urma acestui rezultat, ibericii au obținut și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo și la Campionatul Mondial…

- 14 iunie 2020. Va fi momentul in care in Romania se va da prima lovitura de la centru intr-un Campionat European de Fotbal. Un moment istoric, pe care s-ar putea sa-l ratam. Arenele pe care ar trebui sa se antreneze marii jucatori ai momentului sunt departe de a fi gata. Stadionul Steaua sta cel mai…

- Sebastian Guțiu imbina cu succes avocatura cu sportul. Mai precis cu tirul, unde a devenit campion mondial in proba de PPC (Precision Pistol Competition).Avocatul Sebastian Guțiu a inceput sa practice tirul in urma cu doi ani, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. In 2018 a caștigat Campionatul…

- Este campion mondial de tir in proba de PPC (Precision Pistol Competition), dar și un…avocat de succes. Sebastian Guțiu imbina perfect cele doua pasiuni și viseaza sa participe la un campionat european de tir in Romania. Sebastian Guțiu a inceput sa practice tirul in urma cu doi ani, iar rezultatele…

- Petre Apostol Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei va putea fi urmarita din tribunele Salii Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, intr-unul dintre cele mai importante meciuri din calificarile la Campionatul European din acest an. Neagu si colegele ei vor juca meciul retur cu Polonia, practic…