- Cladirile de birouri sustenabile, cu certificari de siguranta, de clasa A vor fi in centrul atentiei in urmatorul deceniu, iar companiile vor muta accentul de la criteriul pret la cel de calitate, sustine Karl-Maria Pfeffer, CEO, Raiffeisen Property Holding International (RPHI). Fii la curent…

- Centrul de Interes continua sa-și consolideze poziția de pol dominant pe scena de arta vizuala contemporana naționala și internaționala printr-un nou sezon expozițional, care aduce la Cluj artiști și curatori din Germania, Italia, Belgia și Romania.

- Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice este sarbatorita in fiecare an in data de 1 octombrie, incepand din anul 1991. In acest fel se dorește creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de varsta a treia. Ca in fiecare an, in cadrul Fundației de…

- Marius Lacatuș este un adevarat gentleman, mai ales in preajma soției sale. Imediat cum a ajuns la locuința sa, fostul fotbalist și-a lasat soția sa coboare din mașina, urmand ca el sa descarce cumparaturile. Partenera sa de viața se poate declara norocoasa cu un așa barbat. Cum a fost surprins fostul…

- Prețul uraniului a urcat la cel mai ridicat nivel de cand invazia Rusiei in Ucraina a provocat convulsii pe piețele de marfuri, in timp ce criza energetica europeana alimenteaza pariurile optimiste privind viitorul energiei nucleare. Uraniul procesat, cunoscut sub numele de „yellowcake”, a crescut…

- Au fost momente emoționante, sambata, la prima intalnire a noilor prinți de Wales cu supușii, la Windsor. Kate le-a povestit celor veniți sa iși prezinte omagiile cum a reacționat fiul ei cel mic, prințul Louis, cand a fost anunțat de moartea Reginei Elisabeta a II-a, strabunica sa.

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita luni, 19 septembrie 2022, la ora 18:00, la conferința ”Cultura tinereții in Hristos”, susținuta de parintele Constantin Necula. Preotul Constantin Necula este o personalitate recunoscuta in peisajul cultural romanesc, precum și in lumea ortodoxiei,…

- VIDEO| Coiful purtat de Amza Pellea in filmul „Dacii", in centrul atenției la Festivalul Roman Apulum 2022: Povestea lui, legata de marele actor