Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Razvan Raț, fosrtul fotbalist de la echipa de fotbal FC Rapid Bucureșți. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Giulești" intr-o ipostaza…

- Razvan Raț și-a sarbatorit ziua de naștere, caci astazi a implinit 42 de ani. Fostul fotbalist recunoaște ca este un barbat implinit și ca nu iși dorește decat sa se bucure de timpul petrecut alaturi de familie, de aceea spune ca nu a visat la un cadou din partea soției.

- Adrian Cristea este un tata implicat și a mers la festivitatea de terminare a anului școlar. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au vazut pe fostul fotbalist la școala. Iata ce imagini au fost surprinse cu „prințul”.

- Antonia se bucura de mult succes atat in țara, cat și peste hotare, fiind o artista foarte apreciata, iar silueta ei este una de invidiat. Aceasta a fost vazuta de paparazzi celui mai tare site de știri mondene Spynews.ro impreuna cu un prieten pe strazile din Capitala. Iata cum au fost vazuți cei doi.

- Adrian Titieni a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro la un restaurant din București. Actorul nu a ales niciun preparat sofisticat, din contra, a optat pentru ceva tradițional.

- O femeie s-a aruncat de la etajul 6 al Circului Park Tower din București. A lasat in urma doi copii, iar soțul este in stare de șoc pentru ca nu ințelege ce s-a intamplat. Polițiștii au transmis ca femeia ar fi suferit de depresie și a ales sa-și puna capat vieții in acest mod. In […] The post Gest…

- Ministrul Sanatații reacționeaza in cazul pacientului diagnosticat cu cancer și plimbat de la un spital la altul in Capitala. Alexandru Rafila sustine ca unitatea medicala care i-a pus diagnosticul trebuie sa elaboreze si un plan de tratament.

- Autoritațile vor interzice circulația transportului privat in preajma cimitirului „Sfantul Lazar”, in perioada sarbatorilor de Paștele Blajinilor, au anunțat reprezentanții Poliției, care vor asigura ordinea publica și vor fluidiza traficul rutier din preajma. Astfel, potrivit informațiilor oficiale,…