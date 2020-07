Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone (60 de ani), președintele lui FC Voluntari, a dezvaluit faptul ca ar renunța la funcția de conducere din cadrul clubului ilfovean pentru a reveni pe banca tehnica alaturi de Mircea Lucescu (74), la Dinamo Kiev. Intrebat daca ar fi tentat sa colaboreze cu Mircea Lucescu din postura de antrenor…

- Mircea Lucescu, care implinește saptamana viitoare 75 de ani, revine in Ucraina ca antrenor la Dinamo Kiev. Lucescu a fost multe sezoane antrenor la Șahtior Donețk, cu care a caștigat titluri de campion ș...

- Numirea lui Mircea Lucescu in functia de antrenor la Dinamo Kiev i-a infuriat pe ultrasii echipei. Acestia au inceput un razboi pe retelele de socializare impotriva celui care a scris istorie la rivala Sahtior Donetk, anunța MEDIAFAX.Ultrașii au postat o fotografie in care Mircea Lucescu apare…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev. Ultrașii celei mai titrate echipe din Ucraina i-au transmis mesaje amenințatoare lui „Il Luce”. Mircea Lucescu a fost inamicul numarul 1 al fanilor lui Dinamo Kiev. Cat timp a fost pe banca rivalei Șahtior, antrenorul roman a cucerit 22 de trofee,…

- Mircea Lucescu ii succede lui Alexei Mihailicenko, demis de patronul Igor Surkis. "Imi era dor de Ucraina. Am vrut sa revin aici, sa am iar rezultate bune. Sunt foarte fericit ca vin la un club de tradiție, cu jucatori talentați. Cred ca cei de aici vor fi mulțumiți de munca mea și voi avea…

- Un barbat de 26 de ani a fost retinut si va fi propus astazi la arestare preventiva pentru trafic de droguri de risc si introducere in tara de droguri de risc. Tanarul este implicat in introducerea ilegala de canabis pe teritoriul tarii, drogurile fiind aduse din Spania.

- Mircea Lucescu, mare antrenor și una dintre cele mai bine cunoscute personalitați de la noi, are și el momentele lui de... slabiciune. Paparazzii Spynews.ro l-au suprins pe tehnician intr-o ipostaza așa cum nu l-ai mai vazut niciodata și așa cum, cu siguranța, nimeni nu ar vrea sa fie vazut!

- Sahtior si-a extins dictatura cu un campionat castigat la pas. Al patrulea an la rand cand o supune pe rivala Dinamo Kiev. Ultmele cinci etape nu mai conteaza A plecat Paulo Fonseca, care a preluat echipa de la Mircea Lucescu in 2016, dar Sahtior ramane de neclintit in Ucraina si cu alt portughez pe…