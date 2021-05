Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare muncitor angajat „la negru” costa 20.000 de lei. Firmele sau persoanele fizice gasite de inspectorii de munca lucrand fara forme legale risca amenzi usturatoare pentru fiecare persoana primita la lucru. Spre exemplu, un buzoian a cerut in instanța a- nularea unei amenzi de 120.000 de lei…

- Elvetienii s-au gandit la cea mai buna soluție care sa ii scape de cersetorii romani. Aceștia ajunsesera sa puna stapanire pe strazi si sa-i deranjeze pe cetateni. ”Merita daca nu-i mai vedem pe aici.”

- Este momentul sa faci cele mai mari schimbari pentru tine! Nu mai astepta ziua de maine si incepe chiar de astazi sa faci ceva, fie chiar si cu pasi mici. Daca te lupti deja de prea multa vreme cu senzatia de oboseala constanta, iar disciplina in ceea ce priveste alimentatia lipseste cu desavarsire,…

- Pep Guardiola (50 de ani), managerul lui Manchester City afirma ca „nu e corect cand o echipa lupta, lupta, lupta la varf și totuși nu se poate califica, pentru ca turneul e doar pentru cateva cluburi”. Dupa Klopp, Pep Guardiola este al doilea manager al unui club implicat in Super Liga Europei care…

- Lino Golden a recunoscut ca a suferit ani buni de depresie, mai ales ca problema cu kilogramele in plus și-a pus foarte mult amprenta asupra psihicului sau. Artistul a reușit totuși sa treaca cu bine peste traumele din copilarie, iar acum se bucura de un succes fulminant.

- Mondialele de scrima de la Cairo (Egipt), pentru cadeti si juniori, au debutat sambata cu concursul individual de sabie feminin (junioare), in care reprezentantele Romaniei nu au reusit sa intre in lupta pentru medalii, informeaza FR de Scrima. Maria Matei a avut cel mai lung parcurs, pana…

- Unul dintre cei mai periculoși interlopi care au acționat in Romania in ultimele decenii, moldoveanul Ion Gușan, a fost achitat de judecatorii Curții de Apel dupa ce aceștia au pus in aplicare decizia Curții Constituționale prin care inregistrarile obținute de serviciile de informații nu mai sunt probe…

- Andrea Filip este master trainer si terapeut spiritual, certificat național si internațional, specializat in ThetaHealing, cu zeci de mii de absolvenți ai cursurilor create si susținute de ea in peste 20 de ani de experiența in domeniul formarilor spirituale si profesionale.