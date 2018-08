Răzvan Popa, europarlamentar PSD: Opoziţia discreditează imaginea României în plan extern "Consider ca tentativele de manipulare si informatiile false aruncate pe piata cu privire la evenimentele de la proteste, dar si incurajarea miscarilor de strada de catre liderii opozitiei au drept obiectiv blocarea si indepartarea unei guvernari performante. Realitatea este ca rezultatele economice obtinute si masurile luate in timpul acestei guvernari construiesc premizele clare pentru o mentinere a PSD la guvernare si dupa 2020. Stimularea violentelor, lansarea de informatii false menite a discredita institutiile, tentativele clare de manipulare a realitatii sunt, de fapt, eforturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

