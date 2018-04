Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan prezinta, pe Facebook, sase asemanari intre Liviu Dragnea si Elena Udrea, desi cei doi politicieni fac parte din tabere diferite. „Unul incearca sa faca afaceri in turism, celalalt va produce probabil eugenii, prin interpusi“, a concluzionat Catalin Ivan.

- Cei mai bogati dintre pamanteni pot adauga o noua bifa pe lista de dorinte: propria ploaie de stele. O companie din Tokio sustine ca a dezvoltat o tehnologie prin care poate produce ploi de meteori la cerere, in orice moment si in orice culoare. Prima ploaie artificiala de stele ar urma sa…

- Ceea ce este cu adevarat amuzant, este ca scrisoarea electronita a fost trimisa și lui Victor Ponta. "Am primit și eu, ca deputat, „box message-ul” PSD - pare facut de cineva mai sarac cu duhul decat „martorul” Marian Vanghelie! (cred ca sunt plecați consultanții israelieni). Dupa ce va uitați cu…

- "Am ferma convingere ca informațiile pe care le cunosc cel puțin 50 dintre actualii parlamentari, de ar fi facute publice, in respect fața de cetațean și fața de adevar, ar scoate acest popor din tenebrele in care a fost varat fara voia sa. Nimic nu e mai presus de adevar! Nimic nu merita sa-l lași…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Un tribunal de la Berlin a hotarat ca estet ilegala folosirea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai și ca rețeaua de socializare nu și-a informat in mod adecvat utilizatorii privind modul in care le utilizeaza datele, informeaza News.ro.

- Platforma lui Cioloș, acuzație grava la adresa Executivului lui Dancila: A scos steagul UE din fotografia oficiala a Cabinetului. Platforma Romania100 a postat pe pagina de Facebook trei fotografii, cu Guvernele Ponta, Cioloș și Dancila, in cea de-a treia fotografie, noul Cabinet avand doar steagul…