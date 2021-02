Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a gasit solutia pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului pentru urmatoarele trei luni, oferind baza pentru stingerea conflictului de munca. Premierul Citu anunta, la randul sau, ca intelege ce se intampla si ca nu va fi nicio mineriada in mandatul sau.

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes continua sa iși prezinte opinia legata de problemele din Valea Jiului: Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania lui taica-sau din 2009?'„Miza Guvernului…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, liberalul Cristian Roșu, a demisionat vineri din funcție, dupa discuțiile purtate de minerii din Valea Jiului cu ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL). La ministerul Energiei a mers pentru discuții inclusiv premierul Florin Cițu.…

- Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, pentru a gestiona problema liberalizarii pietei de energie, mai mult ii incurca pe consumatori si lasa multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook, Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene pentru Reglementare in…

- Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a intocmit o lista de 5 sfaturi, care-i poate ajuta pe cei 6 milioane de romani aflati inca in piata reglementata sa depaseasca haosul creat de liberalizarea pietei de energie electrica.

- Noul ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare (ANRE), prin care consumatorii pot incheia contracte pe piata concurentiala pana la 31 martie doar cu furnizorul lor actual, poate afecta grav si pe termen lung concurenta pe piata, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, expert in…

- Razvan Nicolescu: ANRE vrea sa determine consumatorii sa incheie contracte cu furnizorul actual, ceea ce este anticoncurential Noul ordin al ANRE, prin care consumatorii pot incheia contracte pe piata concurentiala pana la 31 martie doar cu furnizorul lor actual, poate afecta grav si pe termen lung…

- O reforma reala a statului ar insemna integrarea in cadrul Consiliului Concurentei a Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), care, din pacate, a aratat un profund dezinteres fata de subiectul liberalizarii pietei de energie, a scris, pe Facebook, Razvan Nicolescu, expert in energie…