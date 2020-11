Stiri pe aceeasi tema

- Costurile cu transportul gazelor din facturile platite de cetateni si industrie ar putea creste cu 25-30%, intrucat investitia in gazoductul BRUA trebuie amortizata, iar conducta risca sa ramana una goala in urmatoarea perioada, a scris, pe Facebook, Razvan Nicolescu, expert in energie si fost ministru…

- Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a dat de inteles in cadrul unei conferinte online ca Bulgaria ar intarzia in mod intentionat constructia gazoductului care face legatura dintre Grecia si Romania, scrie economica.net.

- ​Finalizarea gazoductului BRUA pare ca reprezinta o buna ocazie pentru Ion Sterian, directorul general al Transgaz, sa reproșeze partenerilor sai din Bulgaria și Grecia slaba implicare în proiectele comune. Șeful Transgaz nu s-a limitat doar la aceste reproșuri, ci a lansat critici și catre reprezentanții…

- Pentru a nu pierde banii de la Comisia Europeana, autoritațile romane spera sa poata prelungi pana in august 2026 finalizarea autostrazii Lugoj-Deva, din care lipsește portiunea unde trebuiau sa fie realizate doua tuneluri pentru uri. Este vorba despre secțiunea dintre Margina și Holdea care nu are…

- Potrivit Eurostat, Romania este printre țarile afectate cel mai puțin de șomajul temporar cauzat de pandemie. Disponibilizari ample, in Spania, Italia, Cipru, Irlanda și Grecia, potrivit biziday.ro. Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporara din UE s-au regasit in sectorul de turism (cazare)…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Tirurile care asteapta trecerea frontierei prin PTF Giurgiu formeaza o coada de aproximativ trei kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat aproximativ o ora la controlul de frontiera pentru iesirea din Romania. "Foarte multi soferi de camioane si de autoturisme…